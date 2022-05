Juventus-Inter | finale Coppa Italia | Arisa canterà l’inno di Mameli all’Olimpico

(Di martedì 10 maggio 2022) Saràa cantarediprima delladiFrecciarossa tra, in programma domani allo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 21.00. Tra le voci più eleganti e inconfondibili del panoramano,eseguiràdisubito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Cantante pluripremiata, autrice, attrice e doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e icona della musicana,ha dimostrato in questi anni di essere un’artista a 360°. In oltre dodici anni di ...

Advertising

DiMarzio : .?@juventusfc?, le parole del C.t. della Serbia #Stojkovic sul rendimento di #Vlahovic - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - romeoagresti : #Juventus: #Cuadrado e #DeSciglio oggi si sono allenamenti parzialmente in gruppo. #Pellegrini - alle prese con una… - internewsit : Juventus-Inter, a centrocampo è scontro fisico: Barella è avvisato - - sportli26181512 : #Notizie #CoppaItalia Coppa Italia, Arisa canterà l’inno prima della finale: Sarà ARISA a cantare l’Inno di Mameli … -

Per il momento in cui arriva, la finale di coppa Italia travale un bel pezzo di stagione. Tre precedenti finora: il successo nerazzurro nell'ultima sfida di poco più di un mese fa all'Allianz Stadium con gol di Calhanoglu, quello maturato ai ...Milan esono impegnate nella corsa per lo scudetto, il Napoli ha ipotecato il terzo posto, mentre laè matematicamente quarta, con scarsissime possibilità di arrivare sopra ai ...In vista della finale di Coppa Italia che verrà disputata domani l'allenatore nerazzurro potrà contare sul rientro di Alessandro bastoni in difesa Juventus Inter, domani sera i nerazzurri ...In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori". La finale di Coppa Italia contro l'Inter avrà una cornice diversa da quella piemontese, andrà in scena all'Olimpico di ...