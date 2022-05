Il medico di Stefano Tacconi: ancora in rianimazione dopo l’ictus ma ci sono buone notizie (Di martedì 10 maggio 2022) Come sta Stefano Tacconi dopo l’ictus che ha colpito l’ex portiere il 23 aprile scorso? Già ieri le notizie erano incoraggianti, oggi il sorriso del suo medico fa ben sperare che per Stefano Tacconi il peggio sia davvero passato. E’ ancora in rianimazione ma se dipendesse da lui sarebbe già pronto a togliere fili e ogni altra cosa per tornare alla vita di sempre. Lo conferma anche il suo medico in collegamento con Pomeriggio Cinque. Tacconi ha spaventato tutti, un malore collegato alle condizioni che apparivano gravi ma dall’ospedale di Alessandria ci sono buone notizie. Tra tre giorni sarà il suo compleanno, il regalo non sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Come stache ha colpito l’ex portiere il 23 aprile scorso? Già ieri leerano incoraggianti, oggi il sorriso del suofa ben sperare che peril peggio sia davvero passato. E’inma se dipendesse da lui sarebbe già pronto a togliere fili e ogni altra cosa per tornare alla vita di sempre. Lo conferma anche il suoin collegamento con Pomeriggio Cinque.ha spaventato tutti, un malore collegato alle condizioni che apparivano gravi ma dall’ospedale di Alessandria ci. Tra tre giorni sarà il suo compleanno, il regalo non sarà ...

Advertising

Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Tra poco a #Pomeriggio5 il medico che sta curando Stefano Tacconi ci aggiornerà sulle sue condizioni di salute in diretta.… - pomeriggio5 : Stefano Tacconi è ancora in rianimazione dopo l'ictus, in diretta a #Pomeriggio5 parla il suo medico Andrea Barbane… - pomeriggio5 : Tra poco a #Pomeriggio5 il medico che sta curando Stefano Tacconi ci aggiornerà sulle sue condizioni di salute in d… - infoitsport : Stefano Tacconi, nuovo bollettino medico: 'Sono stati fatti dei passi avanti importanti' - infoitsport : Stefano Tacconi, come sta?/ Il medico: “Potrà tornare ad una buona qualità di vita” -