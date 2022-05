Hickey non è solo nel mirino del Napoli: un club di Premier su di lui (Di martedì 10 maggio 2022) Aaron Hickey è entrato nel mirino del Napoli dopo una stagione importante tra le fila del Bologna. Il diciannovenne scozzese, infatti, ha totalizzato 34 presenze in Serie A, realizzando anche cinque gol. Sarebbe senz’altro un bel colpo per la fascia sinistra azzurra, sia per il presente che per il futuro. Con l’acquisto quasi ufficiale di Olivera, si andrebbe a rinforzare un reparto che per anni è stato il punto debole del Napoli FOTO: Getty – Hickey Bologna Sul terzino rossoblù tuttavia, come racconta Il Corriere dello Sport, pare essere in vantaggio l’Arsenal, in buoni rapporti con il Bologna dopo l’affare Tomiyasu della scorsa estate. Si legge sul quotidiano che “Un colloquio importante tra le parti potrebbe già esserci nelle prossime ore, dopo che un paio di settimane fa lo stesso ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Aaronè entrato neldeldopo una stagione importante tra le fila del Bologna. Il diciannovenne scozzese, infatti, ha totalizzato 34 presenze in Serie A, realizzando anche cinque gol. Sarebbe senz’altro un bel colpo per la fascia sinistra azzurra, sia per il presente che per il futuro. Con l’acquisto quasi ufficiale di Olivera, si andrebbe a rinforzare un reparto che per anni è stato il punto debole delFOTO: Getty –Bologna Sul terzino rossoblù tuttavia, come racconta Il Corriere dello Sport, pare essere in vantaggio l’Arsenal, in buoni rapporti con il Bologna dopo l’affare Tomiyasu della scorsa estate. Si legge sul quotidiano che “Un colloquio importante tra le parti potrebbe già esserci nelle prossime ore, dopo che un paio di settimane fa lo stesso ...

