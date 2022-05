FdI “responsabile” salva il governo sull’ex Ilva. Maggioranza ancora una volta spaccata (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – FdI in versione inedita di “responsabile” salva il governo sull’ex Ilva. Al Senato M5S, Pd e LeU votano un emendamento dei 5 Stelle che si oppone alla proposta del governo di spostare i 150 milioni previsti per le bonifiche verso la produzione delle Acciaierie italiane, gli eredi di ArcelorMittal. Forza Italia e Lega invece si allineano all’esecutivo Draghi. Ago della bilancia è dunque FdI. Ex Ilva, FdI si astiene in commissione e salva il governo Alla fine proprio grazie al partito della Meloni finisce in parità – 14 sì e altrettanti no – e la Maggioranza si salva per tre voti. Sono quelli del renziano Mauro Marino e di due senatori di Fratelli d’Italia, che si astengono. Un voto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – FdI in versione inedita di “il. Al Senato M5S, Pd e LeU votano un emendamento dei 5 Stelle che si oppone alla proposta deldi spostare i 150 milioni previsti per le bonifiche verso la produzione delle Acciaierie italiane, gli eredi di ArcelorMittal. Forza Italia e Lega invece si allineano all’esecutivo Draghi. Ago della bilancia è dunque FdI. Ex, FdI si astiene in commissione eilAlla fine proprio grazie al partito della Meloni finisce in parità – 14 sì e altrettanti no – e lasiper tre voti. Sono quelli del renziano Mauro Marino e di due senatori di Fratelli d’Italia, che si astengono. Un voto ...

