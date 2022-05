Eurovision 2022, prima semifinale stasera in tv: orario, canale, diretta, ospiti e scaletta (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 che quest’anno si terrà a Torino. Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Ascolteremo i primi 17 brani in gara, i migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio. La diretta è affidata a Rai 1 a partire dalle ore 20:30 e proseguirà sino intorno alle 23:15. ospiti Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Ricordiamo che l’Italia, che gareggia con Mahmood e Blanco, è già qualificata per la finalissima di sabato 14 maggio. REGOLAMENTO Eurovision 2022 IL MONTEPREMI E I GUADAGNI ALL’Eurovision ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio va in onda ladell’Song Contestche quest’anno si terrà a Torino. Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Ascolteremo i primi 17 brani in gara, i migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio. Laè affidata a Rai 1 a partire dalle ore 20:30 e proseguirà sino intorno alle 23:15.Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Ricordiamo che l’Italia, che gareggia con Mahmood e Blanco, è già qualificata per la finalissima di sabato 14 maggio. REGOLAMENTOIL MONTEPREMI E I GUADAGNI ALL’...

