Coppa Italia: Inter, Inzaghi il tecnico che ha battuto più volte la Juve (Di martedì 10 maggio 2022) MILANO - Tutti insieme alla caccia del secondo "titulo" stagionale . L'Inter è più unita che mai alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani sera. La vittoria del Milan a Verona non ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022) MILANO - Tutti insieme alla caccia del secondo "titulo" stagionale . L'è più unita che mai alla vigilia della finale didi domani sera. La vittoria del Milan a Verona non ha ...

juventusfc : A proposito di finali... #OnThisDay nel 2018 conquistavamo la nostra tredicesima Coppa Italia ???????? - juventusfc : La decima Coppa Italia ???? @chiellini in acrobazia e poi... @Ale_Matri ?? - Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: A proposito di finali... #OnThisDay nel 2018 conquistavamo la nostra tredicesima Coppa Italia ???????? - peppe_carbone : @PagliariCarlo @Dottor_Strowman Non è la stessa cosa,2 anni fa finale uefa e 2ª posto, l’anno scorso scudetto e sup… -