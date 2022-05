Brutto incidente per Brooke di Beautiful, subito in ospedale: “Operata nella notte” (Di martedì 10 maggio 2022) Katherine Kelly Lang è uno dei volti storici di Beautiful, la soap opera americana seguitissima anche in Italia dove va in onda dal 1987. Ma oggi si parla di Brooke Logan per un motivo ben poco felice: l’attrice è finita in ospedale. A dare la notizia ci ha pensato la stessa Katherine Kelly Lang che sul suo affollato profilo Instagram ha pubblicato diverse foto e raccontato anche i dettagli dell’incidente di cui è rimasta vittima. incidente a cavallo, avvenuto lo scorso 7 maggio, quando si è unita ad alcuni amici per quello che è “iniziato come un bellissimo giro”. Katherine Kelly Lang incidente: come sta l’attrice di Beautiful Il gruppo aveva intenzione di percorrere circa 40 miglia, con lo scopo di allenarsi per una corsa in programma a giugno ma per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Katherine Kelly Lang è uno dei volti storici di, la soap opera americana seguitissima anche in Italia dove va in onda dal 1987. Ma oggi si parla diLogan per un motivo ben poco felice: l’attrice è finita in. A dare la notizia ci ha pensato la stessa Katherine Kelly Lang che sul suo affollato profilo Instagram ha pubblicato diverse foto e raccontato anche i dettagli dell’di cui è rimasta vittima.a cavallo, avvenuto lo scorso 7 maggio, quando si è unita ad alcuni amici per quello che è “iniziato come un bellissimo giro”. Katherine Kelly Lang: come sta l’attrice diIl gruppo aveva intenzione di percorrere circa 40 miglia, con lo scopo di allenarsi per una corsa in programma a giugno ma per ...

Advertising

ScrivoLibero : Un giovane ventunenne di Cattolica Eraclea è rimasto ferito a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto lung… - Luca91126252 : @salvatrash1 Non so se hai seguito, ma penso che si riparlino a causa del brutto incidente che ha avuto sua madre eva - ALBiNA64972872 : MA COME FA MERCEDES HA RIMANERE TRANQUILLA SE LA MADRE E VA È RICOVERATA DOPO IL BRUTTO INCIDENTE CHE HA AVUTO #isola - QCanavese : IVREA-SANTHIA' - Brutto incidente ad Albiano, auto finisce contro i guard-rail: un ferito - FOTO - Ticinonline : Brutto incidente ferroviario questa sera a Münchendorf: sul posto è accorso un ampio contingente di soccorritori.… -