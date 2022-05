Barù raggiunge un traguardo | oggi l’inaugurazione del suo ristorante “Braci”

Advertising

361_magazine : Barù e il ristorante: aveva annunciato il suo progetto a Verissimo qualche tempo fa, dopo l'uscita dalla casa del G… -

...la fama con la partecipazione ai programmi di Piero Chiambretti e con l'avventura a Pechino Express 2012 come concorrente, affiancato dal nipote. Attualmente è single, lui afferma: '...'Jerù': quando la simpatia per due personaggilivelli di morbosità. I fan di Jessica e- concorrenti del Grande Fratello - hanno da sempre spalleggiato i due come coppia, nonostante non ci sia mai stato niente di più di una ...