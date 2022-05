"Avete capito cosa ha detto?". L'ambasciatore svela il "messaggio cifrato" di Putin alla parata: che cosa ci aspetta (Di martedì 10 maggio 2022) L'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci ha passato in rassegna gli undici minuti in cui Putin ha cercato di arringare la folla nella Piazza Rossa. E di fatto tra le pieghe del discorso c'è qualcosa che va oltre la retorica militare e la propaganda. Secondo l'ambasciatore, come riporta ilMessaggero, in quel messaggio ci sarebbe un sotto testo particolare che va decifrato. E secondo Nelli Feroci il messaggio cifrato è diretto all'Occidente. Ma vediamo meglio questa analisi delle parole dello Zar: "È stato molto breve, con alcune conferme di cose che sapevamo già, mentre più interessante è ciò che non ha detto". Infatti, secondo l'ambasciatore, il mancato annuncio della mobilitazione generale è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) L'Ferdinando Nelli Feroci ha passato in rassegna gli undici minuti in cuiha cercato di arringare la folla nella Piazza Rossa. E di fatto tra le pieghe del discorso c'è qualche va oltre la retorica militare e la propaganda. Secondo l', come riporta ilMessaggero, in quelci sarebbe un sotto testo particolare che va de. E secondo Nelli Feroci ilè diretto all'Occidente. Ma vediamo meglio questa analisi delle parole dello Zar: "È stato molto breve, con alcune conferme di cose che sapevamo già, mentre più interessante è ciò che non ha". Infatti, secondo l', il mancato annuncio della mobilitazione generale è un ...

