Arrivabene: "Vlahovic non si discute. Ricordate il primo Ibrahimovic?" (Di martedì 10 maggio 2022) La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter all'Olimpico rappresenterà per Dusan Vlahovic la possibilità di conquistare il primo titolo della sua carriera italiana. Per l'attaccante serbo, arrivato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022) La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter all'Olimpico rappresenterà per Dusanla possibilità di conquistare iltitolo della sua carriera italiana. Per l'attaccante serbo, arrivato ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @SkySport: Juve, Arrivabene: 'Vlahovic come Ibra, non si discute. Mercato? Niente colpi di teatro' #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus… - CorSport : #Arrivabene: “#Vlahovic non si discute. Ricordate il primo #Ibrahimovic?” ?? - SkySport : Juve, Arrivabene: 'Vlahovic come Ibra, non si discute. Mercato? Niente colpi di teatro' #SkySport #SkyCalciomercato… - gilnar76 : Arrivabene: «Vlahovic non si discute, può fare come Ibrahimovic» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - calciomercatoit : ???#Juventus - Arrivabene sul mercato: 'Niente colpi di mercato. #Vlahovic non si discute' -