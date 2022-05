(Di lunedì 9 maggio 2022) Nuovo passo in avanti dell’Ucraina nel percorso sulla candidatura per l’ingresso nell’Unione europea. Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato neldiffuso questa sera 9 maggio che «è stato inviata ladelle risposte alspeciale, che viene compilato da tutti Paesi che desiderano aderire all’Ue». Si tratta di un «passo importante e non solo formale nel nostro cammino verso l’Ue», ha dettoche ora si aspetta di ricevere lo status di candidato già il prossimo. «Di solito ci vogliono mesi e mesi ha detto il presidente ucraino – ma abbiamo fatto tutto nel giro di poche settimane». Ancora oggidice di aver avuto nuovi colloqui con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che è ...

Advertising

ParliamoDiNews : Startup: per insurtech Besafe Group round da 1,2 mln, accelera in Europa – Libero Quotidiano #RussiaUcraina… -

Open

...di Mosca Joe Biden ha tenuto un G7 in teleconferenza alla presenza del presidente ucraino, ... L'aumento dei tassi in Europa indirettamenteil processo di frenata dell'economia'. La ...... "Mosca alzerà il tiro, Putin non può permettersi una sconfitta" "Con voi fino alla vittoria": la speaker Pelosi a Kiev rassicurasui 33 miliardi di aiuti Usa Il Pentagonosui ... Zelensky accelera sull’Ucraina nell’Ue: «Consegnata la seconda parte del questionario: a giugno sapremo se siamo candidati» – Il video Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato ieri sera che accetterebbe, nel quadro della risoluzione del conflitto con la Russia, un “ritorno ai confini del 23 febbraio”, cioè a prima dello ...In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza... Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di una nuova unione della sicurezza e difesa".