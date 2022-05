Vanessa Russo uccisa con un ombrello, la donna condannata è nullatenente: il risarcimento lo pagherà lo Stato (Di lunedì 9 maggio 2022) Vanessa Russo fu uccisa a 23 anni a Roma, nel 2007, colpita con un ombrello la cui punta le trafisse un occhio. Per la sua morte, la coetanea Doina Matei fu condannata a 16 anni di carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La donna, secondo quanto riportato nelle ultime ore, non pagherà il risarcimento alla famiglia – 760mila euro – in quanto nullatenente. Al suo posto interverrà lo Stato. Omicidio Vanessa Russo, Doina Matei nullatenente: il risarcimento alla famiglia arriverà dallo Stato Doina Matei, condannata al carcere per l’omicidio di Vanessa Russo, è tornata in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022)fua 23 anni a Roma, nel 2007, colpita con unla cui punta le trafisse un occhio. Per la sua morte, la coetanea Doina Matei fua 16 anni di carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La, secondo quanto riportato nelle ultime ore, nonilalla famiglia – 760mila euro – in quanto. Al suo posto interverrà lo. Omicidio, Doina Matei: ilalla famiglia arriverà dalloDoina Matei,al carcere per l’omicidio di, è tornata in ...

