Traffico Roma del 09-05-2022 ore 17:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumentato il Traffico in quest’ultima ora lungo la carreggiata esterna tra Ostiense Tuscolana mentre in interna non si escludono rallentamenti tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina aumentano gli spostamenti senza altre difficoltà in uscita da Roma anche quelle tratto Urbano della A24 rallentamenti sempre per Traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni è nella città di Roma prestare attenzione per un incidente su via Pizzo di Calabria altezza via delle Capannelle stessa raccomandazione in prossimità di Piazza Pio XI altezza via Gregorio VII In quest’ultima ora un terzo incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti su via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumentato ilin quest’ultima ora lungo la carreggiata esterna tra Ostiense Tuscolana mentre in interna non si escludono rallentamenti tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina aumentano gli spostamenti senza altre difficoltà in uscita daanche quelle tratto Urbano della A24 rallentamenti sempre perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni è nella città diprestare attenzione per un incidente su via Pizzo di Calabria altezza via delle Capannelle stessa raccomandazione in prossimità di Piazza Pio XI altezza via Gregorio VII In quest’ultima ora un terzo incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti su via ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - VAIstradeanas : 17:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 17:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Roma-Napoli ??Traffico rallentato > Napoli per un guasto ai sistemi di gestione della circolazion… - astralmobilita : ???? Linea #AV #RomaNapoli Il traffico è rallentato, in direzione #Napoli, per un guasto ai sistemi di gestione dell… -