Spuntano i “volontari” della Fabian Society contro Musk | se compra Twitter aumenteranno i troll

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’ipotesi che Elonacquisti la piattaforma(che ha bannato Trump) sta mandando in fibrillazione la sinistra globale. Che sta già affilando le armi per ostacolare la scalata del proprietario di Tesla e impedirgli l’operazione dopo che, nel suo annuncio del 25 aprile scorso,ha salutato la libertà di parola come il “fondamento di una democrazia funzionante“. Una specie di bestemmia per gente come Biden o Letta poco avvezzi ad un democratico “governo del popolo”. In seguito il magnate americano ha poi dovuto chiarire su: “Per ‘libertà di parola‘, intendo semplicemente ciò che corrisponde alla legge“. Un concetto perfino superfluo da spiegare, se non a certa sinistra illiberale. Ma tant’è. Uno degli strumenti che gli avversatori disi sono ora inventati – dietro anonimato, ...