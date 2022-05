"Se muoio in circostanze misteriose". I russi vogliono far fuori Musk? Un drammatico indizio (Di lunedì 9 maggio 2022) Ma Elon Musk è diventato obiettivo sensibile dei russi? Il sospetto, tra il serio e il faceto, lo solleva Dagospia e nasce dall'inquietante messaggio pubblicato dall'imprenditore americano di Tesla e SpaceX su Twitter, il social media che l'uomo più ricco del mondo ha appena acquistato per la modica cifra di 44 miliardi. "Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi", sono le parole di Musk in risposta a Dmitry Rogozin, direttore della Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Proprio Rogozin, già attivissimo sul fronte della "guerra spaziale" riguardo alla coabitazione tra astronauti russi e stranieri nella Stazione spaziale internazionale (e la possibilità che Mosca potesse letteralmente far sfracellare sul suolo terrestre il modulo russo una volta finita la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ma Elonè diventato obiettivo sensibile dei? Il sospetto, tra il serio e il faceto, lo solleva Dagospia e nasce dall'inquietante messaggio pubblicato dall'imprenditore americano di Tesla e SpaceX su Twitter, il social media che l'uomo più ricco del mondo ha appena acquistato per la modica cifra di 44 miliardi. "Seinè stato bello conoscervi", sono le parole diin risposta a Dmitry Rogozin, direttore della Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Proprio Rogozin, già attivissimo sul fronte della "guerra spaziale" riguardo alla coabitazione tra astronautie stranieri nella Stazione spaziale internazionale (e la possibilità che Mosca potesse letteralmente far sfracellare sul suolo terrestre il modulo russo una volta finita la ...

