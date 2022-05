(Di lunedì 9 maggio 2022) Il sottosegretario all'Interno Ivan, nel corso del suo podcast 'In Viaggio per Itaca' su Radio Leopolda ha criticato duramente Giuseppee le sue posizioni riguardo svariati argomenti:...

globalistIT : Il duro attacco dell'esponente di Italia Viva

... che però svela ancora una volta la vera identità del governo Conte1, di destra e filoPutin" ha concluso"L'Italia è in prima filacoloro che adottano e promuovono le sanzioni anti - russe. Per noi è ... D'accordo il sottosegretario Ivandi Italia Viva: "Il comizio di Lavrov su Mediaset è ... Scalfarotto (Iv): “Tra Salvini e Conte si sta riformando l’asse gialloverde, di destra e filo-Putin” Il sottosegretario all'Interno: "Il M5s esprime il Ministro degli Esteri e non fanno che attaccare Draghi sulla politica estera" ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Le posizioni di Conte sono ogni giorno più imbarazzanti: la scorsa settimana c’è stata la decisione dei ministri 5s di non votare a favore dei 14 miliardi di aiuti a famigl ...