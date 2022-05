Resa dei conti nel M5S sul caso Petrocelli: braccio di ferro Conte-Di Maio per il sostituto (Di lunedì 9 maggio 2022) Si riapre domani in Senato la partita sul caso di Vito Petrocelli. A partire dalle 15,30 si riuniranno a palazzo Madama prima la conferenza dei capigruppo e, a seguire, la Giunta per il Regolamento. L'obiettivo è arrivare a una soluzione per far decadere il presidente della commissione Esteri, come vorrebbero quasi tutti i gruppi dopo le sue reitarate prese di posizione contro l'invio di armi all'Ucraina e il famigerato tweet di auguri per la "LiberaZione", scritto con la Z simbolo dell'armata russa. La volontà prevalente - filtra da ambienti parlamentari - sembra sia quella di adottare una decisione "innovativa", come la definisce a LaPresse un membro della Giunta: di fronte alle dimissioni di tutti i componenti della commissione e al rifiuto di nominarne dei nuovi finché Petrocelli rimarrà presidente - opposto formalmente dai ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Si riapre domani in Senato la partita suldi Vito. A partire dalle 15,30 si riuniranno a palazzo Madama prima la conferenza dei capigruppo e, a seguire, la Giunta per il Regolamento. L'obiettivo è arrivare a una soluzione per far decadere il presidente della commissione Esteri, come vorrebbero quasi tutti i gruppi dopo le sue reitarate prese di posizione contro l'invio di armi all'Ucraina e il famigerato tweet di auguri per la "LiberaZione", scritto con la Z simbolo dell'armata russa. La volontà prevalente - filtra da ambienti parlamentari - sembra sia quella di adottare una decisione "innovativa", come la definisce a LaPresse un membro della Giunta: di fronte alle dimissioni di tutti i componenti della commissione e al rifiuto di nominarne dei nuovi finchérimarrà presidente - opposto formalmente dai ...

