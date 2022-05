Advertising

CoolBueno : Fatto il draft (poco, ma buono), fatta anche la puntata post-draft di Cool Bueno. Tutto ma proprio tutto sulle 4 sc… - SerieTvserie : Nero a metà 3: anticipazioni ultima puntata, cast, come finisce? - SerieTvserie : Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera, 9 maggio 2022 - SerieTvserie : Made in Sud 2022: anticipazioni puntata 9 maggio, ospiti, comici - tvblogit : Nero a metà 3: anticipazioni ultima puntata, cast, come finisce? -

Ck12 Giornale

Da quanto si apprende da uno degli ultimicondivisi sulla pagina Instagram del programma, sembrerebbe che sarà unaricca di argomenti, colpi di scena e, perché no, anche di scontri. ...Isola dei Famosi 2022, pagelle 14a/ Beatriz già fuori dai giochi: ecco perché Molti si sono ... Anche ad inizio isola ha fatto unsulla sua avventura senza menzionare la sorella e il ... Post puntata rovente per Alessandra Celentano, la ballerina le si scaglia contro: "Non puoi mortificarlo!" L’Isola dei Famosi va in onda a partire dalle ore 21:40 circa con Ilary Blasi che sarà nuovamente in diretta su Canale 5 per la quindicesima puntata. Da quanto si apprende da uno degli ultimi post ...Scopriamo dettagliatamente le anticipazioni della puntata de L'isola dei famosi di Lunedì 9 Maggio: accadrà l'impensabile, da non perdere.