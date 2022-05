Ponte Morandi | l' ira dei parenti delle vittime ' Il nome della società con il numero dei morti'

Advertising

Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi. Ma può capitare che un numero diventi un macigno. Come è successo ai familiari delle vittime delquando hanno letto il nome della newco usata dai Benetton e il fondo Blackstone per lanciare l'opa su Atlantia. Il nome Schema quarantatrè ha subito ricordato a Egle Possetti, presidente ...MILANO - Schemaquarantatré. Quarantatré come le vittime del, il 14 agosto del 2018. La scelta del nome della newco, la società di nuova costituzione creata dalla holding Edizione e da Blackstone per lanciare l'opa su Atlantia ha lasciato basiti ...Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi. Ma può capitare che un numero diventi un macigno. Come è successo ai familiari delle vittime del ponte Morandi quando hanno letto il nome della newco usata ...Il Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi si scaglia contro il nome della newco usata da Benetton e fondo Blackstone per lanciare l'opa su Atlantia: 'Schema43'. Quarantatré, come il numero delle vitti ...