Peste suina, altri due casi sospetti a Roma - Regione Lazio: ok ad abbattimenti selettivi di cinghiali (Di lunedì 9 maggio 2022) commenta 'Il sottosegretario Costa ha sottolineato l'esigenza del depopolamento e quindi degli abbattimenti selettivi dei cinghiali . A Roma si dovrà procedere a questo per creare un'area di vuoto e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 maggio 2022) commenta 'Il sottosegretario Costa ha sottolineato l'esigenza del depopolamento e quindi deglidei. Asi dovrà procedere a questo per creare un'area di vuoto e ...

Advertising

fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - ilpost : A Roma è stata istituita una “zona rossa” per limitare la diffusione della peste suina africana - repubblica : Contro la peste suina arriva il via libera all'abbattimento dei cinghiali [di Lorenzo D'Albergo] - curly_wanderer : Pandemia, siccità, guerra ed ora anche cavallette e peste suina… l’hashtag #nuovepiaghedegitto è già stato coniato?? - annamariamoscar : PESTE SUINA, ASSOCIAZIONI: “NON DIVENTI PRETESTO PER ARMARE I CACCIATORI” -