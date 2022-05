Perché il 9 maggio è festa in Russia (ed è anche la Giornata dell'Europa)? (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9 maggio è una data simbolo. E quest'anno, con la guerra in Ucraina , lo è ancora di più. Mentre in Russia , a Mosca , si tiene la parata per il Giorno della Vittoria , oggi si celebra anche nel ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9è una data simbolo. E quest'anno, con la guerra in Ucraina , lo è ancora di più. Mentre in, a Mosca , si tiene la parata per il Giornoa Vittoria , oggi si celebranel ...

Advertising

TNannicini : Viva l’Europa unita, officina di pace, libertà, democrazia e prosperità da oltre 70 anni. Questo è il 9 maggio che… - francescocosta : Oggi su Morning: due dichiarazioni travisate; cos’è il 9 maggio per i russi; il Fatto ha cambiato idea sulla missio… - fanpage : 'Il 4 maggio scelsero il Paradiso, perché al mondo non c’era più nessuno da battere'. Soprannominati “Gli invincibi… - pdnetwork : RT @TNannicini: Viva l’Europa unita, officina di pace, libertà, democrazia e prosperità da oltre 70 anni. Questo è il 9 maggio che ci piac… - sanibubi : il 18 maggio vado in montagna in mezzo al nulla con 0 connessione e butto il telefono per sicurezza dentro un fiu… -