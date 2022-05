MotoGP, GP Francia 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 13-15 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Archiviato un fine settimana di pausa, il Motomondiale si appresta a ricominciare. La MotoGP è stata letteralmente sconvolta dal “Terremoto Suzuki”, rappresentato dall’improvvisa e inaspettata decisione della Casa di Hamamatsu di ritirarsi dalla categoria al termine della stagione 2022, senza quindi onorare l’accordo sino al 2026 firmato con Dorna non più tardi di un anno fa. Un autentico “Fulmine a ciel sereno” che avrà ripercussioni non indifferenti sul mercato piloti e sugli equilibri interni del Motomondiale. Guardando all’aspetto sportivo, Fabio Quartararo ha preso in solitaria il comando della classifica iridata. Il francese vanta 89 punti e l’inseguitore più vicino è il sorprendente Aleix Espargarò, issatosi a quota 82 e ancora pienamente in corsa per un clamoroso titolo mondiale. Il recente Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Archiviato undi pausa, il Motomondiale si appresta a ricominciare. Laè stata letteralmente sconvolta dal “Terremoto Suzuki”, rappresentato dall’improvvisa e inaspettata decisione della Casa di Hamamatsu di ritirarsi dalla categoria al termine della stagione, senza quindi onorare l’accordo sino al 2026 firmato con Dorna non più tardi di un anno fa. Un autentico “Fulmine a ciel sereno” che avrà ripercussioni non indifferenti sul mercato piloti e sugli equilibri interni del Motomondiale. Guardando all’aspetto sportivo, Fabio Quartararo ha preso in solitaria il comando della classifica iridata. Il francese vanta 89 punti e l’inseguitore più vicino è il sorprendente Aleix Espargarò, issatosi a quota 82 e ancora pienamente in corsa per un clamoroso titolo mondiale. Il recente Gran Premio di ...

