Morte improvvisa | tra i 20 e 50 anni è strage senza spiegazioni | Cosa sta succedendo?

Da mesi ormai digitando la parole chiave "Morte improvvisa" nella sezione notizie di Google, si apre un lungo elenco quotidiano di persone venute a mancare "improvvisamente". Persone sane, giovani, tra i 20 e i 50 anni. Uno scenario nel quale si contano anche atleti che si accasciano a terra, colpiti da malori, per lo più miocarditi o arresti cardiaci. Pagine di cronaca che rimbalzano in primo piano con il triste addio dei parenti. "Colto da malore improvviso, morto custode di 41 anni". Una strage silenziosa. E ancora. "Agente polizia locale, colto da malore improvviso a 48 anni". "Raoul Biagiotti, 20 anni si accascia a terra e muore in discoteca dove lavorava a seguito di un aneurisma". Un caso recentemente registrato in Toscana.

