Manuel Bortuzzo e Mara Venier | frecciata dopo la mancata ospitata a Domenica In | «Non tutti ci arrivano»

(Di lunedì 9 maggio 2022)al centro delle polemiche per aver cancellato l’di. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto l’occasione di partecipare alla puntata diIn dell’8 maggio. Il motivo? Perché24 ore prima era nello studio di Verissimo, la concorrenza, enon ha per niente apprezzato, decidendo di annullare la suanon avrebbe gradito l’intervista fatta dacon Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 proprio il giorno prima, sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamatoe il padre Franco dicendogli che la loro presenza non ...

Advertising

telodogratis : Manuel Bortuzzo attaccato dopo “Rinascere”: la difesa di Rita Dalla Chiesa - Marilenapas : RT @fanpage: Il film #Rinascere si è attestato come programma più visto di domenica 8 maggio. Tantissimi gli spettatori che hanno seguito l… - pippoMR : . Rita Dalla Chiesa difende la famiglia Bortuzzo dagli attacchi degli haters: «Conosco la loro fatica, il loro cora… - ilgiornale : Intervista a Giancarlo Commare, protagonista di 'Rinascere', il film tv di Rai1, tratto dal libro di Manuel Bortuzzo - AntoniettaDiBE5 : RT @EleonoraDAmore: I filmati delle telecamere di sicurezza mostrarono gli spari che stesero Manuel Bortuzzo sull'asfalto. 19 anni, una fes… -

Mara Venier al centro delle polemiche per aver cancellato l'ospitata di. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto l'occasione di partecipare alla puntata di Domenica In dell'8 maggio. Il motivo Perché24 ore prima era ...L'ultima puntata di Domenica In ha infatti raggiunto il 21,7% di share anche senza, facendo letteralmente a pezzi la concorrenza di Canale 5: Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo ...Mara Venier al centro delle polemiche per aver cancellato l'ospitata di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto l'occasione di ...Mara Venier al centro delle polemiche per aver cancellato l'ospitata di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto l'occasione di ...