Macron: “Andiamo oltre la Ue, subito la riforma dei Trattati”. E boccia chi vuole umiliare Mosca (Di lunedì 9 maggio 2022) “Conosco i timori che circondano un’Europa a più velocità. Esiste già, ma accelerare il ritmo, alzare le nostre ambizioni, è ciò che permetterà all’Europa di affermarsi come potenza”. Così Emmanuel Macron, dal palco della Conferenza sul Futuro dell’Europa, a Strasburgo. “In questi anni la volontà di mantenerci uniti a 27 ci ha impedito di essere più ambiziosi. Non riusciamo a riunirci un formato zona euro. Siamo la sola amministrazione di comproprietà che non può riunirsi come tale. Bisogna sempre invitare tutti. Abbiamo paura di essere più ambiziosi, e abbiamo torto”. Intervenendo dopo la Von der Leyen e la Metsola, il presidente francese fresco di rielezione prova a sognare in grande. Parlando di Comunità europea e di riforma dei Trattati. Macron: riscrivere i Trattati, no all’unanimità Uno dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) “Conosco i timori che circondano un’Europa a più velocità. Esiste già, ma accelerare il ritmo, alzare le nostre ambizioni, è ciò che permetterà all’Europa di affermarsi come potenza”. Così Emmanuel, dal palco della Conferenza sul Futuro dell’Europa, a Strasburgo. “In questi anni la volontà di mantenerci uniti a 27 ci ha impedito di essere più ambiziosi. Non riusciamo a riunirci un formato zona euro. Siamo la sola amministrazione di comproprietà che non può riunirsi come tale. Bisogna sempre invitare tutti. Abbiamo paura di essere più ambiziosi, e abbiamo torto”. Intervenendo dopo la Von der Leyen e la Metsola, il presidente francese fresco di rielezione prova a sognare in grande. Parlando di Comunità europea e didei: riscrivere i, no all’unanimità Uno dei ...

