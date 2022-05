LIVE – Cobolli-Brooksby | primo turno Internazionali d’Italia 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valevole per ildegli. Per la wild card azzurra è la prima partecipazione all’interno del tabellone principale di un Masters 1000. C’è tanta attesa attorno a questo ragazzo, che nell’ultimo periodo ha costantemente dimostrato di possedere illlo di tennis per potersela giocare contro i migliori. A fine marzo è arrivato ilsuccesso allo Challenger a Zadar, unche gli ha aperto le porte della top 150. L’azzurro può fare partita pari contro il giovane americano, uno dei prospetti più floridi del tennis a stelle e strisce ma poco avvezzo alla terra ...

Advertising

live_tennis : Rome Challenger - Semi-final: Franco Agamenone beat Flavio Cobolli 6-3, 6-4 -

... con lo studio condottoda Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo ... Jannik Sinner , Fabio Fognini e Lorenzo Sonego , e altrettante wild card, Flavio, Francesco ...Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le due piattaforme Sky Go e NOW . In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida di primo turno trae Brooksby. Il nostro sito ...Il live e la diretta testuale di Sonego-Shapovalov ... Su questo campo apriranno le danze Flavio Cobolli e l’americano Brooksby alle ore 11:00.di scena come terzo incontro sul Centrale a partire dalle ore 11.00 (dopo Trevisan-Zhang). Il live e la diretta testuale di Cobolli-Brooksby, sfida valevole per il primo turno degli Internazionali ...