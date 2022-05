LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic 0-1, WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’australiana trova un break nel 1º set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto della classe 1993. 15-0 Ottima prima dell’australiana. 0-1 break Tomljanovic IN AVVIO! 15-40 DUE PALLE break IMMEDIATE PER Tomljanovic! 15-30 Rovescio lungo nel tentativo di aggredire dell’australiana. 0-30 Termina lungo il rovescio dell’azzurra. 0-15 Errore di Giorgi con il diritto in recupero. 0-0 Si comincia sul Centrale! Batte l’azzurra. INIZIO PRIMO SET 21.27 Dopo essere passata dalle qualificazioni, l’anno scorso la classe 1993 è uscita agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko: la #41 al mondo dovrà fare strada per non perdere punti importanti in classifica. 21.25 Alja Tomljanovic torna in Italia dopo la separazione con Matteo Berrettini. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e diritto della classe 1993. 15-0 Ottima prima del. 0-1IN AVVIO! 15-40 DUE PALLEIMMEDIATE PER! 15-30 Rovescio lungo nel tentativo di aggredire del. 0-30 Termina lungo il rovescio dell’azzurra. 0-15 Errore dicon il diritto in recupero. 0-0 Si comincia sul Centrale! Batte l’azzurra. INIZIO PRIMO SET 21.27 Dopo essere passata dalle qualificazioni, l’anno scorso la classe 1993 è uscita agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko: la #41 al mondo dovrà fare strada per non perdere punti importanti in classifica. 21.25 Aljatorna in Italia dopo la separazione con Matteo Berrettini. La ...

