L’altro 9 maggio. I discorsi di Macron, Metsola, von der Leyen e Wallace (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’attacco – o, come dice Mosca, operazione speciale – contro l’Ucraina, la Russia ha risposto a “una minaccia diretta vicino ai confini russi”, perché “un attacco era stato preparato, anche alla Crimea”. Così Vladimir Putin durante durante la parata per il Giorno della vittoria sui nazisti spiegando che “l’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”. Ma non è l’unico leader ad aver parlato nelle ultime ore. Macron: “NON SIAMO IN GUERRA CONTRO LA RUSSIA” ”Affinché questa guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d’ora”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando a Strasburgo alla chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa. Poi ha precisato: “Non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’attacco – o, come dice Mosca, operazione speciale – contro l’Ucraina, la Russia ha risposto a “una minaccia diretta vicino ai confini russi”, perché “un attacco era stato preparato, anche alla Crimea”. Così Vladimir Putin durante durante la parata per il Giorno della vittoria sui nazisti spiegando che “l’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”. Ma non è l’unico leader ad aver parlato nelle ultime ore.: “NON SIAMO IN GUERRA CONTRO LA RUSSIA” ”Affinché questa guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d’ora”, ha detto il presidente francese Emmanuelparlando a Strasburgo alla chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa. Poi ha precisato: “Non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità ...

