Inter Bremer | attenzione anche al Leicester | i nerazzurri restano avanti

(Di lunedì 9 maggio 2022)sugli occhi della Premier League: ilci prova, ma isononelle gerarchie L’per la prossima stagione ha bisogno di un centrale che possa sostituire il partente De Vrij. Gli occhi sono puntati da tempo sudel Torino,se c’è da farealla concorrenza. Sul centrale brasiliano hanno messo gli occhi diversi club di Premier League, su tuttiil, che sta parlando con i granata per Praet. Al momento icomunque in vantaggio sulla concorrenza. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_Morik92_ : Su #Bremer: c'è l'intesa tra il calciatore e l'#Inter, manca ancora l'accordo con il #Torino. #Cairo lo valuta 40ml… - CalcioNews24 : #Bremer attenzionato dalla #PremierLeague ma l'#Inter resta avanti ?? - internewsit : Bremer, squadre inglesi in corsa ma Inter favorita: cifre e contropartite - TS - - fcin1908it : Inter, intesa per l’arrivo di Bremer: “E al Torino piacciono molto questi due” - infoitsport : Colpo di scena Bremer: Inter e Milan tremano, c’è lo scambio a sorpresa? -

Calciomercato.com

di Giulio Mola Comincia in casauna lunga settimana di passione, con due trasferte decisive per la stagione: mercoledì la ... così come Perisic), il difensore granataè il primo obiettivo ...Gleisondel Torino è il primo nome nella lista dell'per la difesa del futuro. Accostato anche al Napoli , il difensore granata già da gennaio viene seguito dai nerazzurri molto da vicino, anche ... Inter: tanta concorrenza per Bremer L’Inter per la prossima stagione ha bisogno di un centrale che possa sostituire il partente De Vrij. Gli occhi sono puntati da tempo su Bremer del Torino, anche se c’è da fare attenzione alla ...Una stagione super, quella di Gleison Bremer, che ha combattuto alla pari, e a volte si è dimostrato anche superiore, con tutti gli attaccanti in Serie A. Aumentano di molto i club interessati al ...