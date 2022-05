I sindacati della scuola verso lo sciopero. Confronto con i sei sindacati rappresentativi. LIVE alle 14:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, la scuola si ribella. I sindacati verso lo sciopero generale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, lasi ribella. Ilogenerale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo .

Advertising

Falcex11 : Il nuovo ministro dell'istruzione ha riscritto le regole dei concorsi per i docenti senza ascoltare i sindacati del… - Agenparl : SINDACATI, DANIELE CAVALLERI ELETTO ALLA GUIDA DELLA FAI CISL LOMBARDIA) - - LorianoRagni : @POPOLOdiTWlTTER Finchè non verrà Punito anche chi li aiuta con documentazione Mendace, non finirà mai. Ma i Sindac… - orizzontescuola : Sindacati della scuola allo sciopero: fumata nera dopo la riunione al Ministero del Lavoro. Attesa per la data - QdSit : Nel corso del congresso della Feneal Uil Tirrenica Palermo – Messina, celebrato ieri presso il San Paolo Palace Hot… -