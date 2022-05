Epatite acuta bambini, esperti Uk: “Covid pregresso in pochi casi, no legami con vaccino” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid-19 non sembra tra gli indiziati più probabili per i casi di Epatite acuta nei bambini a causa ignota all’esame dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), da dove è partita la segnalazione di queste forme e dove è stato registrato il maggior numero di pazienti. Anche se le indagini su un eventuale coinvolgimento del coronavirus pandemico continuano, “solo pochi pazienti avevano avuto una recente infezione” da Sars-CoV-2, “in linea con i casi attesi in base ai trend attuali nel Paese”. Lo ribadisce la stessa Ukhsa in un aggiornamento sul fenomeno, escludendo in modo netto un’associazione con il vaccino anti-Covid. “Non vi è alcun legame tra questi casi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –-19 non sembra tra gli indiziati più probabili per idineia causa ignota all’esame dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), da dove è partita la segnalazione di queste forme e dove è stato registrato il maggior numero di pazienti. Anche se le indagini su un eventuale coinvolgimento del coronavirus pandemico continuano, “solopazienti avevano avuto una recente infezione” da Sars-CoV-2, “in linea con iattesi in base ai trend attuali nel Paese”. Lo ribadisce la stessa Ukhsa in un aggiornamento sul fenomeno, escludendo in modo netto un’associazione con ilanti-. “Non vi è alcun legame tra questidi ...

