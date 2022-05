Dopo 311 giorni Spinazzola ritorna in campo (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il brutto infortunio subito all’Europeo contro il Belgio, Leonardo Spinazzola è ritornato in campo nella partita con la Fiorentina La buona notizia per Mourinho, la Roma al termine della partita con la Fiorentina è il ritorno in campo di Spinazzola. Il terzino, che fino all’infortunio con il Belgio era stato tra i migliori calciatori dell’Europeo, torna a disposizione in vista della finale di Conference League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022)il brutto infortunio subito all’Europeo contro il Belgio, Leonardoto innella partita con la Fiorentina La buona notizia per Mourinho, la Roma al termine della partita con la Fiorentina è il ritorno indi. Il terzino, che fino all’infortunio con il Belgio era stato tra i migliori calciatori dell’Europeo, torna a disposizione in vista della finale di Conference League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Dopo 311 giorni Spinazzola ritorna in campo - McB_Rockoli : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Spinazzola in campo dopo 311 giorni. La Roma: 'Bentornato' L'ultima apparizione del giocatore su un campo da g… - zazoomblog : Dopo 311 giorni torna in campo Spinazzola: Mou gli regala gli ultimi 4 minuti di Fiorentina - Roma - #giorni… - pieralban23 : RT @Gazzetta_it: Dopo 311 giorni torna in campo Spinazzola: Mou gli regala gli ultimi 4 minuti di Fiorentina-Roma - aleoricchio : 311 giorni dopo: bentornato, #Spinazzola ?? Forza #ASRoma! ???? -