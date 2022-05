Dl Ucraina bis: nuova stretta su bonus casa, allarme Pmi (Di lunedì 9 maggio 2022) nuova stretta sui bonus edilizi: dal 1 luglio del 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022)suiedilizi: dal 1 luglio del 2023, per beneficiare deiedilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi ...

Advertising

FDI_Parlamento : Dl Ucraina bis, approvato OdG per riprendere prospezione di gas ed annullare assurde sospensioni del Conte I - AgenziaOpinione : SEN. DE BERTOLDI (FDI) * DL UCRAINA BIS: « APPROVATO ODG PER RIPRENDERE PROSPEZIONE DI GAS ED ANNULLARE ASSURDE SOS… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #EurovisionSongContest #quote #sisal Scommesse Eurovision Song Contest: il bis dell’Italia a 5,00… - fisco24_info : Dl Ucraina bis: nuova stretta su bonus casa, allarme Pmi: Per lavori sopra i 516mila euro dovranno avere certificat… - AlessandroLod18 : RT @ultimenotizie: La golden power si estende alle concessioni di 'grande derivazione idroelettrica'. Lo prevede un emendamento del senator… -