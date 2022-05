Coronavirus in Italia, diminuiscono morti e contagi (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno. Sono 126.559... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 i nuovida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno. Sono 126.559...

Advertising

reportrai3 : Nel team di aiuto inviato dalla Russia in Italia c’è anche Natalia Pshenichnaya, vicedirettrice dell'Istituto centr… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 maggio: 17.155 nuovi casi, i morti sono 84 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 maggio: 17.155 nuovi casi, i morti sono 84 - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 30.804 contagi e 72 morti, la positività sale al 15,1%: bollettino 8 maggio -