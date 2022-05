ATP Roma 2022, Lorenzo Sonego cede in tre set a Denis Shapovalov nel primo turno (Di lunedì 9 maggio 2022) L’avventura finisce al primo turno. Lorenzo Sonego non ripete la cavalcata dell’anno scorso al Foro Italico ed è costretto a cedere il passo al n.16 del mondo Denis Shapovalov. Il sorteggio gli aveva riservato un giocatore complicato, capace di tutto nel bene e nel male e oggi se ne è avuta un’altra dimostrazione. Ci ha provato il torinese, ma il risultato di 7-6 (5) 3-6 6-3 l’ha condannato dopo 3 ore e 13 minuti di gioco. Una sfida nella quale è stato più Shapovalov a decidere, per una gamma di colpi maggiore, abbinata però a una mole di errori non forzati importante. Sarà quindi il nordamericano ad affrontare nel secondo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili. primo SET – L’avvio di Shapovalov è ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) L’avventura finisce alnon ripete la cavalcata dell’anno scorso al Foro Italico ed è costretto are il passo al n.16 del mondo. Il sorteggio gli aveva riservato un giocatore complicato, capace di tutto nel bene e nel male e oggi se ne è avuta un’altra dimostrazione. Ci ha provato il torinese, ma il risultato di 7-6 (5) 3-6 6-3 l’ha condannato dopo 3 ore e 13 minuti di gioco. Una sfida nella quale è stato piùa decidere, per una gamma di colpi maggiore, abbinata però a una mole di errori non forzati importante. Sarà quindi il nordamericano ad affrontare nel secondoil georgiano Nikoloz Basilashvili.SET – L’avvio diè ...

