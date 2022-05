(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Con 52.900 tonnellate di imballaggi inriciclate nel 2021, pari al 67,5%e complessive 78.400 tonnellate immesse sul, cui vanno aggiunte 3.700 tonnellate di imballaggio sottile destinato alla termovalorizzazione, l'Italia si conferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livello europeo per quantità diprodotto?. Questi i numeri principali presentati all'assemblea annualee 250 imprese consorziate a Cial - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi intenutasi a Milano lo scorso 6 maggio. Il risultato, vitale per un Paese la cui produzione disi basa al 100% sul riciclo, ha consentito di evitare emissioni serra pari a 371mila tonnellate ...

Alluminio, riciclato il 67,5% dell'immesso sul mercato Roma, 9 mag. Con 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel 2021, pari al 67,5% delle complessive 78.400 tonnellate immesse sul mercato, cui van ...