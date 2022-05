A scuola il giardino è verticale: inaugurate le pareti verdi alla Kassel di Firenze (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sindaco Dario Nardella: “Inaugurare un altro spazio verde è molto importante. Vogliamo riempire di verde le scuole di Firenze, i parchi e le pareti. Questo aiuterà i bambini ad avere un rapporto sano con l’ambiente. È già in progetto di realizzare altre tre pareti verdi in modo da averne una per ogni quartiere. L’iniziativa verrà estesa anche per le case popolari" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sindaco Dario Nardella: “Inaugurare un altro spazio verde è molto importante. Vogliamo riempire di verde le scuole di, i parchi e le. Questo aiuterà i bambini ad avere un rapporto sano con l’ambiente. È già in progetto di realizzare altre trein modo da averne una per ogni quartiere. L’iniziativa verrà estesa anche per le case popolari"

