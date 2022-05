A 63 anni in forma smagliante – è ancora una bomba sexy: la riconoscete? (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso novembre Pamela Prati ha compiuto 63 anni, ma stando alle foto e ai video pubblicati dalla showgirl su Instagram ne dimostra almeno venti in meno. L’ultimo post pubblicato da Pamela Prati su Instagram ha già riscosso un consenso enorme tra i suoi affezionatissimi follower. L’attrice ed ex modella mostra il suo fisico da urlo, svelando soprattutto la straordinaria pancia piatta, i muscoli tonici e una pelle splendida. “Iniziamo bene la settimana”, scrive Pamela Prati come didascalia, aggiungendo l’hashtag #nonmollaremai e taggando il Prince Spa Rome, il famoso centro benessere di 2000 metri quadrati a pochi passi da Villa Borghese, nel cuore di Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati) Pamela Prati ama il fitness e non perde mai occasione di tenersi in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso novembre Pamela Prati ha compiuto 63, ma stando alle foto e ai video pubblicati dalla showgirl su Instagram ne dimostra almeno venti in meno. L’ultimo post pubblicato da Pamela Prati su Instagram ha già riscosso un consenso enorme tra i suoi affezionatissimi follower. L’attrice ed ex modella mostra il suo fisico da urlo, svelando soprattutto la straordinaria pancia piatta, i muscoli tonici e una pelle splendida. “Iniziamo bene la settimana”, scrive Pamela Prati come didascalia, aggiungendo l’hashtag #nonmollaremai e taggando il Prince Spa Rome, il famoso centro benessere di 2000 metri quadrati a pochi passi da Villa Borghese, nel cuore di Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati) Pamela Prati ama il fitness e non perde mai occasione di tenersi in ...

