“Voglio donne over 40 perché possono lavorare h24” | bufera sulla stilista Elisabetta Franchi

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 8 maggio 2022) Stanno facendo discutere le parole pronunciate dallaemilianadurante un evento organizzato da Il Foglio e Pw Italia sue moda. L’imprenditrice ha rivelato di non assumere giovani per il timore che possano avere figli.“Lele ho messe, ma sono ‘anta’. Se dovevano far figli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.