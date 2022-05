Verona-Milan 1-0 | la sblocca Faraoni | scaligeri in vantaggio | Serie A News

Advertising

Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Ibra nel mirino degli animalisti a Verona: “Ammazza animali” #VeronaMilan - Gazzetta_it : Gol! Verona - Milan 1-0, rete di Faraoni M. (VER) - TuttoHellasVer1 : Verona-Milan: in trentamila sugli spalti del Bentegodi - iamfakeC : Vabbè fischia tutto a favore del Milan e niente al Verona ok -

Commenta per primo Franck Kessie ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di. Ecco le sue dichiarazioni: 'Abbiamo dato tanto per tornare in gioco, ilha fatto il primo gol ma non siamo andati giù, abbiamo alzato la testa subito per fare il gol quindi il ...Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie AE' ila sfiorare più volte la rete con Rade Krunic, per ben due volte, e Calabria. Ai rossoneri viene annullato un gol per ...Sport - Verona : Montipò; Gunter, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Milan : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, ...50' GGGOOOLLLLL GGOOOOLLLL GOOOOOOLLL SANDROOOOOOOOOOOOO SANDRO TONALIIIII!! GOL DEL MILAAAAAANNNNN!!! LEAO PAZZESCO!! Rafa parte in contropiede, brucia tutti, mette in mezzo per Tonali che ...