Uomini e donne | cicogna in arrivo per Federica Benincà | ' Sorpresa | sono al 5Â° mese'

Uomini e donne, cicogna in arrivo per Federica Benincà: 'Sorpresa: sono al 5° mese' (Di domenica 8 maggio 2022) cicogna in arrivo per Federica Benincà . L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato di essere al 5° mese di gravidanza, tramite un post Instagram . La 27enne torinese ha spiegato di aver ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022)inper. L'ex corteggiatrice diha annunciato di essere al 5°di gravidanza, tramite un post Instagram . La 27enne torinese ha spiegato di aver ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - mariannamadia : Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel c… - wingsofaboy : RT @Alpha___Lyrae: Le donne riminesi: hanno paura di uscire di casa per colpa dell'adunata degli alpini. Le donne di tutta Italia: raccont… - infoitcultura : Uomini e Donne, coppia abbandona il programma: tra il pubblico s'insinua il dubbio -