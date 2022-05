Ucraina, visita a sorpresa di Jill Biden e Trudeau (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La first lady americana Jill Biden si è recata a sorpresa in Ucraina. Nella città di Uzhhorod, nell’ovest dell’Ucraina vicino al confine slovacco, ha incontrato la first lady Ucraina, Olena Zelenska. Insieme si sono recate in una piccola scuola che funge da rifugio temporaneo per i rifugiati e hanno avuto un incontro privato. “Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che questa guerra è stata brutale”, ha detto Jill Biden sottolineando che ”il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo ucraino”. La first lady Ucraina ha ringraziato Jill Biden per il suo ”atto coraggioso’. “Comprendiamo cosa comporta per la First Lady degli Stati Uniti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La first lady americanasi è recata ain. Nella città di Uzhhorod, nell’ovest dell’vicino al confine slovacco, ha incontrato la first lady, Olena Zelenska. Insieme si sono recate in una piccola scuola che funge da rifugio temporaneo per i rifugiati e hanno avuto un incontro privato. “Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che questa guerra è stata brutale”, ha dettosottolineando che ”il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo ucraino”. La first ladyha ringraziatoper il suo ”atto coraggioso’. “Comprendiamo cosa comporta per la First Lady degli Stati Uniti ...

Advertising

Adnkronos : Ucraina, visita a sorpresa di #JillBiden: l'incontro con la moglie di #Zelensky. - rulajebreal : Il Ministro degli Esteri russo sarà ospite (in collegamento) con un popolare talk italiano… mentre la presidente de… - TgLa7 : #UkraineRussiaWar L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucrai… - acs_italia : RT @acs_italia: L'Arcivescovo latino di #Leopoli, Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, descrive il dramma degli sfollati nella sua Diocesi in un col… - 1952maggio : RT @martinoloiacono: Ucraina: visita a sorpresa di Trudeau a Irpin. Conte: no a escalation visite. -