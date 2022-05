U2: Bono e The Edge sorprendono tutti con un live nella metropolitana di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) I due musicisti sono arrivati nella capitale ucraina invitati dal presidente Zelensky per tenere un piccolo concerto a sostegno del Paese, in cui hanno suonato con gli Antytila e cantato "Stand by Ukraine". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 8 maggio 2022) I due musicisti sono arrivaticapitale ucraina invitati dal presidente Zelensky per tenere un piccolo concerto a sostegno del Paese, in cui hanno suonato con gli Antytila e cantato "Stand by Ukraine". L'articolo proviene da DireDonna.

