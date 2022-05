Twin Peaks in lutto | è morto all’improvviso | era il più amato di tutti

Advertising

ilbuonMarco : @scribbi Fa anche un pochino twin peaks, forse ?? - tsuzoku : doma provo a iniziare twin peaks vedremo come va... - JuliusEboIa : @DegliGiulietta tende rosse, danze spastiche, manca il nano e diventa Twin Peaks - newscomunicati : #annunci #news - IFILMSonline : Addio a #KennethWelsh: ci ha lasciati l'attore che tra le altre cose fu Windom Earle in Twin Peaks -

Pubblicità - È morto Kenneth Welsh , attore canadese meglio conosciuto come il malvagio agente dell'FBI Windom Earle in. La sua morte è stata confermata da ACTRA, il sindacato canadese del cinema e della televisione. Non è stata fornita alcuna causa di morte. - Pubblicità - Welsh ha recitato in più di 200 ...Kenneth Welsh è morto. Aveva 80 anni e nel corso della sua carriera era comparso in grandi produzioni come Star Trek: Discovery e...È morto Kenneth Welsh, attore canadese meglio conosciuto come il malvagio agente dell’FBI Windom Earle in Twin Peaks. La sua morte è stata confermata da ACTRA, il sindacato canadese del cinema e della ...All’età di 80 anni, è morto l’attore canadese Kenneth Welsh, noto soprattutto per la sua interpretazione del personaggio di Windom Earle nella serie tv di culto di David Lynch I segreti di Twin Peaks.