Tennis | Internazionali Bnl | Zeppieri supera le qualificazione ed entra nel main draw

Advertising

SportRepubblica : Internazionali, Passaro e Arnaldi fuori al primo turno. A Zeppieri riesce l'impresa - tizianacarmela : RT @rtl1025: ?? Da oggi entrano nel vivo gli internazionali bnl d'#italia di #tennis. Anche quest'anno RTL 102.5 è partner dell'evento. Ci c… - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl Arnaldi ko al primo turno con Cilic - #Tennis: #Internazionali #Arnaldi - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl Arnaldi ko al primo turno con Cilic - #Tennis: #Internazionali #Arnaldi - digitalsat_it : #Tennis, #ATPMasters1000 #Roma, su @SkySport e @NOWTV_It (8-15 maggio) -

...lo stesso come persona" ha detto Sinner in conferenza stampa alla vigilia degliBNL ... Sinner ha un obiettivo: arricchire il propriosenza snaturarsi. "Ha un metodo diverso ...Finisce subito il percorso di Francesco Passaro nel Masters 1000 di Roma. Il ventunenne perugino, numero 366 nel ranking ATP e in tabellone grazie a una wild card, si è arreso a Cristian Garin , ...Roma, 8 mag. - Giulio Zeppieri protagonista a sorpresa agli Internazionali Bnl d'Italia. Il ventenne mancino di Latina, numero 229 del mondo, supera le qualificazioni ed entra nel main draw del Foro ...Jannik Sinner è il tennista italiano più atteso al Foro Italico, per l'edizione 2002 degli Internazionali Bnl d'Italia ... ovvero un giocatore che entra in campo e spinge. Ma il tennis non è solo ...