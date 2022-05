Sonego-Shapovalov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Lorenzo Sonego sfiderà il canadese Denis Shapovalov al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022, di scena a Roma. Sorteggio sfortunato per il tennista azzurro, che non sta vivendo un buon periodo e avrebbe potuto beneficiare di un primo turno più agevole. Non dimentichiamo però che lo scorso anno, sui campi del Foro Italico, Lorenzo ha raggiunto la semifinale. Non è da escludere perciò che possa esaltarsi proprio davanti al pubblico di casa. Secondo i bookmakers, inoltre, i due giocatori partiranno praticamente alla pari. Il motivo è da ricercare anche nel momento di forma del giocatore nativo di Tel Aviv, che ha vinto appena 2 degli ultimi 6 match giocati ed è reduce da un amaro ko contro Murray a Madrid. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Lorenzosfiderà il canadese Denisal primo turno degli, di scena a. Sorteggio sfortunato per il tennista azzurro, che non sta vivendo un buon periodo e avrebbe potuto beneficiare di un primo turno più agevole. Non dimentichiamo però che lo scorso anno, sui campi del Foro Italico, Lorenzo ha raggiunto la semifinale. Non è da escludere perciò che possa esaltarsi proprio davanti al pubblico di casa. Secondo i bookmakers, inoltre, i due giocatori partiranno praticamente alla pari. Il motivo è da ricercare anche nel momento di forma del giocatore nativo di Tel Aviv, che ha vinto appena 2 degli ultimi 6 match giocati ed è reduce da un amaro ko contro Murray a Madrid. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ...

