Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In: la decisione di Mara Venier (Di domenica 8 maggio 2022) Tensioni in corso che coinvolgono Mara Venier e Manuel Bortuzzo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il nuotatore avrebbe dovuto prendere parte alla puntata odierna di Domenica In, per promuovere il film incentrato sulla sua vita, Rinascere, che andrà in onda su Rai 1 proprio questa sera. Secondo quanto riportato da davidemaggio.it però, l'ospitata sarebbe Saltata per volere di Mara Venier. Il motivo? Manuel ha rilasciato una lunga intervista, nella giornata di ieri, a Verissimo, il programma in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice di Rai 1 considererebbe quindi "bruciata" e di poco interesse l'ospitata, visto che il ragazzo, meno di 24 ore fa, ha avuto già ...

