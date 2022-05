Salernitana-Cagliari | Agostini | “Felice dei ragazzi | adesso siamo ancora in vita”

(Di domenica 8 maggio 2022) “Sono moltodi ciò che ihanno messo in campo. Quel rigore tolto alla fine avrebbe ammazzato chiunque, ma loro hanno avuto il cuore di farci restarein. Credo di avere una squadra di grande valore, pospalleggiare e creare situazioni difficili per le altre compagini; pareggio comunque importante per dar loro fiducia. Altare ha fatto una partita straordinaria, sull’uomo è un giocatore formidabile e ha un carisma straordinario. Secondo me può diventare un ottimo giocatore. Il modulo è una delle poche sicurezze che iavevano, oggi si sono visti gli aspetti positivi e pareggiare così è un segnale importante. Inter? Sicuramente è una partita difficile, è una grande squadra e non sono certo io a scoprirlo. Noi dobbiamo continuare con questo ...

Incredibile all' Arechi, ilsi salva al minuto 98 grazie a un colpo di testa che pareggia la rete di Verdi . Succede davvero di tutto: due espulsioni per una rissa in panchina, un rigore prima concesso e poi negato nel ...Commenta per primo Walter Sabatini , direttore sportivo della, parla a Dazn dopo il pareggio interno con il: 'Soddisfazione no ma siamo sopravvissuti. Per noi è già stato un privilegio giocarla sta partita. Dispiace perché avremmo potuto ...Le parole di Walter Sabatini al termine di Salernitana-Cagliari 1-1 La Salernitana pareggia contro il Cagliari: decisivo il gol di Altare all'ultimo minuto, che ha portato il punteggio sul definitivo ...Per la salvezza è ancora tutto aperto. Un pari che non serve a nessuno. Serie A, tra Salernitana e Cagliari finisce 1-1: alla rete di Verde risponde, in extremis, Altare. (Lazio News 24) Palo di ...