Recuperato corpo ritrovato a Taipana, potrebbe essere il gradese scomparso da settimane (Di domenica 8 maggio 2022) È molto probabile che il corpo ritrovato nei boschi al confine con la Slovenia sia quello di Oreste Manera, il gradese scomparso diverse settimane fa. A lui sembrano ricondurre gli abiti, le scarpe e il colore dei capelli ed è ai suoi familiari che si sono rivolte le autorità giudiziarie. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato da un gruppo di cacciatori che stava battendo sistematicamente un'area non lontana da Platischis (vicino al confine con la Slovenia) per censire gli animali presenti, operazione che viene effettuata periodicamente a scopo appunto di censimento. I cacciatori hanno riferito di essere stati allertati dalla percezione di un odore molto forte verso il quale si sono diretti come da prassi pensando si trattasse di un animale.

