Nucleare | arriva l’altolà del ministro

"Costruire oggi centrali nucleari che tra dieci anni sarebbero vecchie non avrebbe senso. Non per questo non si deve fare ricerca su tecnologie che potrebbero garantire una maggiore autonomia energetica." Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a un evento a Vicenza. Al centro, per Cingolani, deve rimanere la spinta per le fonti rinnovabili ma non si deve escludere l'opzione sul Nucleare. "Siamo impegnati a diversificare le forniture energetiche e in particolare negli ultimi due mesi abbiamo siglato numerosi contratti in particolare in Africa, assicurando a regime forniture di gas per oltre 25 miliardi di metri cubi".

